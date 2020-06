Scuola: Salvini, Azzolina non è all’altezza, plexiglass fallimento educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola in Italia non ha riaperto a differenza di altri Paesi perché "c'è gente che non si prende le responsabilità”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a “In mezz'ora in più”, su Rai3. Parlando delle possibili misure per riaprire le scuole a settembre, Salvini ha spiegato: “solo pensare di mettere delle barriere di plexiglas è un fallimento educativo. Che si assumano nuovi insegnanti, i bimbi hanno bisogno d'amore. Questo governo ci dice che forse per un milione di bimbi non ci sarà posto a scuola a settembre. Bisogna dare certezze sulla scuola. Siamo l'unico governo europeo che non le ha riaperte. Non lo abbiamo fatto forse perché c’è un ministro non all'altezza. C'è gente che non si prende le responsabilità”.(Rin)