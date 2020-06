Lega: Salvini, se qualcuno bussa le porte sono aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se qualcuno bussa alla porta della Lega e si offre per dare un mano all'Italia, le porte sono aperte. Lo ha detto Matteo Salvini a “In mezz'ora in più” su Rai tre. Il segretario del Carroccio non ha confermato comunque l’arrivo di altri senatori dal M5s. "Quando accadrà lo vedremo – si è limitato a dire -. Se alcuni parlamentari M5s diranno di voler proseguire la loro battaglia di cambiamento con la Lega, sono i benvenuti. Noi non andiamo a cercare nessuno e a offrire niente a nessuno. Ma se qualcuno bussa per dare una mano, le porte sono aperte, senza garantire in cambio niente. Siccome non siamo né di destra né di sinistra c'è gente che culturalmente viene da tante estrazioni diverse che ci vuole dare una mano”. (segue) (Rin)