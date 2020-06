Lega: Salvini, se qualcuno bussa le porte sono aperte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma in ogni caso diamo la parola agli italiani - ha precisato -. Se c'è un governo unito e compatto che fa le cose, noi diamo il nostro contributo, ma visto che non fa niente non sarebbe meglio a settembre far votare per avere un nuovo parlamento? Il Pd non può tenere ferma l'Italia perché vuole nominare un suo presidente della Repubblica. Sarebbe più saggio avere un parlamento nuovo e meno litigioso piuttosto che tirare in campare". Secondo il segretario della Lega, infine, "non sarà Salvini a dare la spallata al governo, ma gli italiani, tra qualche settimana". (Rin)