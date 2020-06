Libano: ministro Esteri convoca ambasciatore degli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 27 giugno, Shea ha detto che l'ambasciata degli Stati Uniti in Libano "non sarà messa a tacere", rispondendo alla sentenza del giudice di Tiro (città nel sud del Libano a maggioranza sciita) Mohammad Mazeh. Quest'ultimo ha deciso di vietare ai media libanesi e stranieri che lavorano in Libano di intervistare, per un anno, l'ambasciatore degli Stati Uniti, all'indomani dell'intervista rilasciata da Shea all'emittente "Al Hadath". (segue) (Lib)