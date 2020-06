Coronavirus: oggi nel Lazio 14 casi positivi di cui 6 a Roma città, zero decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi nel Lazio si registra un dato di 14 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 6 nuovi casi. Lo rende noto la Regione Lazio. “Nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino. Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione. Sono stati eseguiti oltre 1.100 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi per l'indagine epidemiologica e voglio ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro fatto nelle ultime 48 ore”, spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 si registrano due casi positivi relativi a due persone senza fissa dimora intercettati al pronto soccorso del San Giovanni e del Santo Spirito - aggiunge -. Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Pakistan. Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 6 sono 7 i nuovi casi positivi tutti riferibili a un cluster familiare già noto per altri due casi, che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea. In corso l'indagine epidemiologica e il contact tracing".(Com)