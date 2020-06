Coronavirus: Confcommercio promuove presso i soci e collabora a "Monza Consapevole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Monza, unitamente alla Camera di commercio e alle altre organizzazioni imprenditoriali e ad Avis, Consorzio Vero Volley, Mille respiri per Bergamo e Monza Brianza, promuove e collabora a "Monza Consapevole", l'iniziativa, promossa dal Comune di Monza, per la realizzazione su appuntamento, all'Arena di Monza, di test Covid-19 completamente gratuiti per gli associati (titolari e personale di realtà imprenditoriali monzesi fino a 4 dipendenti). "Continua l'impegno di Confcommercio – sottolinea Domenico Riga, presidente di Confcommercio Monza - per sostenere in ogni occasione le imprese della nostra città". "Monza Consapevole" è validata da Ats della Brianza e Regione Lombardia e ha il supporto finanziario di alcune famiglie imprenditoriali cittadine e dell'Unione Cristiana Impenditori Dirigenti (UCID). La direzione sanitaria di Monza Consapevole è affidata al professor Marco D'Orso dell'Università Milano-Bicocca e Synlab (che si occupa dell'esecuzione dei test sierologici e dell'analisi dei tamponi dei soggetti eventualmente positivi al prelievo). Lo screening viene eseguito negli spazi di Candy Arena di Monza fino al 9 luglio e consiste in un prelievo di sangue venoso, che sarà utilizzato per la ricerca di anticorpi contro il Coronavirus, e in un tampone (che, però, sarà analizzato solo in caso in cui il prelievo sierologico risulti positivo). L'esecuzione dei test richiede circa 10 minuti e l'esito sarà disponibile in pochi giorni. A differenza di altre indagini in corso sul territorio nazionale, a seguito di test sierologico positivo non sarà necessario alcun isolamento preventivo dei soggetti e nessuna interruzione della propria attività professionale se non per chi poi dovesse risultare positivo anche al tampone. Soltanto in questo caso ATS contatterà gli interessati per le opportune misure preventive.(Com)