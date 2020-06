© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio, per cause ancora da accertare, è divampato all'interno della sede della Società meccanica industriale Giannini in via Idrovore della Magliana, azienda che ha auto in giacenza anche per la vendita. Le fiamme si sono levate intorno alle 14 e hanno coinvolto alcune automobili ma nessuna persona. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. (Rer)