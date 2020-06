Hong Kong: protesta contro legge su sicurezza nazionale, arrestate 53 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 53 persone sono state arrestate a Hong Kong, nel corso della protesta silenziosa organizzata questa mattina contro la legge sulla sicurezza nazionale, che verrà molto probabilmente promulgata a giorni dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese. Lo riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”, secondo cui gli arresti sono avvenuti nel quartiere di Mong Kok, nel distretto di Kowloon, con l’accusa di partecipazione a una manifestazione non autorizzata. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, che hanno marciato in gruppi di 35 persone, ben al di sotto del limite massimo di 50 imposto ai sensi delle normative sul distanziamento sociale vigenti in città. (segue) (Pec)