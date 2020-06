Hong Kong: protesta contro legge su sicurezza nazionale, arrestate 53 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha impresso una ulteriore accelerazione all’iter di approvazione della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, alimentando i timori di esperti di diritto e attivisti democratici per il processo di accentramento giuridico in atto ai danni della ex colonia britannica. L’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua” ha pubblicato informazioni dettagliate in merito alla struttura interna del controverso provvedimento e alle sue disposizioni fondamentali; tali anticipazioni paiono confermare l’intenzione dello Stato centrale cinese di scavalcare la giurisdizione delle corti cittadine per i reati ascrivibili alle fattispecie della sovversione e del terrorismo. A preoccupare gli esperti, però, c’è anche l’ipotesi di una imposizione retroattiva delle nuove norme, che esporrebbe alla giustizia della Cina continentale i partecipanti alle manifestazioni anti-governative che si sono svolte ad Hong Kong sin dall’inizio dello scorso anno. (Pec)