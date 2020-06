Spagna: premier Sanchez, essenziale coordinamento tra governo centrale e comunità autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento esecutivo tra le comunità autonome e il governo centrale rappresenta il presente ed il futuro nei Paesi Baschi, in Spagna ed in Europa. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento oggi a San Sebastian a sostegno della candidata del Partito socialista e operaio spagnolo (Psoe), Idoia Mendia, alle prossime elezioni amministrative basche del 12 luglio. Parlando della gestione della pandemia, Sanchez ha ricordato che "le comunità autonome sono chiamate a gestire la sanità, mentre il governo centrale deve dare ordine all'azione" delle regioni e questo è esattamente "ciò che abbiamo fatto" in questi mesi. "La forza non la dà il centralismo, questa è una vecchia idea della destra spagnola, né tantomeno l'egoismo localista dei partiti nazionalisti, la forza la dà l'unione di tutte le istituzioni e di tutta la società", ha affermato il premier spagnolo. "Se vogliamo una risposta giusta alla crisi abbiamo bisogno di una sinistra di governo forte", ha dichiarato Sanchez.(Spm)