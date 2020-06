Protesta a Hong Kong contro la legge sulla sicurezza nazionale, arrestate 53 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 53 persone sono state arrestate a Hong Kong, nel corso della protesta silenziosa organizzata questa mattina contro la legge sulla sicurezza nazionale, che verrà molto probabilmente promulgata a giorni dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese. Lo riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”, secondo cui gli arresti sono avvenuti nel quartiere di Mong Kok, nel distretto di Kowloon, con l’accusa di partecipazione a una manifestazione non autorizzata. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, che hanno marciato in gruppi di 35 persone, ben al di sotto del limite massimo di 50 imposto ai sensi delle normative sul distanziamento sociale vigenti in città.Parallelamente il Comitato costituzionale e legislativo dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc) ha iniziato oggi la sua 20ma sessione per visionare alcuni progetti di legge, tra cui la bozza della controversa legge sulla sicurezza di Hong Kong. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Nel corso della riunione Shen Chunyao, direttore della Commissione affari legislativi, ha presentato una relazione sulla legge. Il Comitato costituzionale e legislativo dell’Npc si riunisce normalmente ogni due mesi, ma la riunione iniziata oggi è la seconda a giungo per discutere il progetto di legge.Pechino ha impresso una ulteriore accelerazione all’iter di approvazione della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, alimentando i timori di esperti di diritto e attivisti democratici per il processo di accentramento giuridico in atto ai danni della ex colonia britannica. L’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua” ha pubblicato informazioni dettagliate in merito alla struttura interna del controverso provvedimento e alle sue disposizioni fondamentali; tali anticipazioni paiono confermare l’intenzione dello Stato centrale cinese di scavalcare la giurisdizione delle corti cittadine per i reati ascrivibili alle fattispecie della sovversione e del terrorismo. A preoccupare gli esperti, però, c’è anche l’ipotesi di una imposizione retroattiva delle nuove norme, che esporrebbe alla giustizia della Cina continentale i partecipanti alle manifestazioni anti-governative che si sono svolte ad Hong Kong sin dall’inizio dello scorso anno. (Res)