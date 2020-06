Russia: Putin, Covid-19 tra le maggiori sfide affrontate come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus è stata per il presidente russo Vladimir Putin una delle emergenze più gravi affrontate da quando è capo dello Stato. Lo ha detto lo stesso Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossiya 1". Secondo Putin, l'emergenza del virus non si può considerare superata ma la Russia ha saputo "passare questo periodo difficile con le minori perdite possibili" grazie ad una risposta adeguata e tempestiva. Putin ha spiegato che si sottopone regolarmente ai tamponi per il coronavirus ogni tre o quattro giorni "e fino ad ora tutti sono risultati negativi". (Rum)