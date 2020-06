Cultura: a Milano la scuola superiore d'arte applicata lancia crowdfunding per aprirsi alla didattica digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Super, la Scuola Superiore d'Arte Applicata di Milano, lancia Lapis la versione digitale e on line della sua offerta formativa. Una vera e propria social tv dedicata all'insegnamento dell'arte applicata con un palinsesto che prevede lezioni giornaliere gratuite per adulti e bambini oltre a una serie di corsi a pagamento in grado di incontrare tutte le passioni e tutte le tasche. Lapis è una nuova realtà multipiattaforma che vive su Facebook, cui si affiancano un archivio di videolezioni su Youtube, una community Whatsapp e una piattaforma operativa su Zoom, oltre ai più tradizionali canali di comunicazione come Instagram e la newsletter settimanale. "Come amministrazione abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo progetto formativo offerto da Super – commenta Cristina Tajani assessore alla Politiche per il Lavoro, Attività produttive - Lapis coniuga l'innovazione, grazie alla nuova didattica online post covid, con le nuove modalità di sostegno collettivo e partecipativo delle attività scolastiche attraverso uno strumento valido come il crowdfunding. Supportando questa azione di raccolta fondi non solo si potranno seguire molti corsi online contribuendo ad alimentare e implementare la propria passione per le arti applicate ma si potrà far parte della storia di una delle più importanti istituzioni milanesi, una tradizione iniziata quasi 150 anni fa, e che adesso si apre all'aiuto di tutti". Per partecipare ai numerosi corsi on line offerti da Lapis basta contribuire, con una piccola donazione, alla campagna crowdfunding "Una mano per Lapis, la Super TV", un'azione di sostegno collettivo utile a raccogliere fondi per sviluppare tutta la parte digitale della scuola, sia in termini di organizzazione tecnico pratica che di adeguamento dei paradigmi cognitivi (formazione per i docenti, introduzione ai nuovi media, nuove forme di condivisione del sapere). (segue) (Com)