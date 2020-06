Cultura: a Milano la scuola superiore d'arte applicata lancia crowdfunding per aprirsi alla didattica digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi sceglierà di contribuire alla campagna a sostegno di LAPIS riceverà, a fronte della sua personale donazione, numerosi benefici come: accesso gratuito a numerosi corsi on line, voucher per iscriversi ai corsi live previsti in autunno, nonché l'attestato di donatore oltre a vedere il proprio nome iscritto sul "Muro dei Benefattori' della scuola. Tanti i corsi-on line tra cui scegliere, disponibili da settembre: acquerello, character design, colore digitale, disegno umoristico e cartoon, figura dal vero, graphic novel, iIllustrazione e disegno base, naturalistic illustration (English), pittura a olio e ritratto base. La campagna "Una mano per Lapis, la Super TV" è realizzata da Super in collaborazione con Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – e permetterà di realizzare un ambizioso progetto: trasformare una scuola tradizionale in una piattaforma fisica e digitale alla portata di tutti. Per contribuire alla raccolta fondi è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito Produzioni dal Basso. Super - Scuola Superiore d'Arte Applicata è la Scuola delle Arti e Mestieri della città di Milano, una delle più antiche e prestigiose scuole civiche cittadine. È la scuola del "saper fare", del "fatto a regola d'arte", dell'apprendimento che diventa lavoro e passione esistenziale. Un sistema formativo che nel corso degli anni ha formato migliaia e migliaia di eccellenti artigiani e artisti. (Com)