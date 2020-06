Hong Kong: protesta silenziosa contro legge su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti pro-democrazia hanno marciato oggi silenziosamente a Hong Kong in protesta con la legge sulla sicurezza nazionale, che verrà molto probabilmente promulgata a breve dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese. La folla, riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”, ha sfilato dal quartiere Giordania a quello di Mong Kok, nel distretto di Kowloon, scortata da agenti in assetto antisommossa. i manifestanti hanno marciato in gruppi di 35 persone, ben al di sotto del limite massimo di 50 imposto ai sensi delle normative sul distanziamento sociale vigenti in città. (segue) (Pec)