Santa Marinella: Autostrade, giunto danneggiato su cavalcavia in gestione comunale, traffico regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione di Tronco di Fiano Romano di Aspi, Autostrade per l'Italia, precisa che "il danno è avvenuto a un giunto sulla pavimentazione sopra il cavalcavia in gestione all'amministrazione comunale di Santa Marinella. Nessuna caduta di calcinazzi si è verificata sull'autostrada A12, poiché il giunto si trova sulla scarpata del cavalcavia esterna rispetto alla carreggiata autostradale". La direzione di Tronco di Fiano di Aspi "ha provveduto ad inviare i propri tecnici e quelli di una società d'ingegneria terza sul posto per effettuare una verifica complessiva al cavalcavia, senza rilevare alcun problema alla struttura e confermando soltanto il danneggiamento al giunto sopra la pavimentazione in gestione comunale. Il transito in autostrada è stato sempre garantito in entrambe le carreggiate gestendo il flusso veicolare, limitatamente alle sole fasi di verifica, con riduzione di carreggiata. Attualmente il traffico è regolare". (Com)