Giordania: coronavirus, stop ai rimpatri fino al 10 luglio

- La Giordania ha sospeso le procedure di rimpatrio fino al 10 luglio, dopo che nel paese si è registrato un aumento delle infezioni da coronavirus tra i rimpatriati messi in quarantena. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Petra". Proseguiranno, tuttavia, i viaggi pre-programmati, secondo quanto dichiarato da Mazen Faraiah, direttore del Centro nazionale per le operazioni di sicurezza e della cellula per la gestione della crisi. La Giordania ha facilitato il ritorno dei suoi cittadini bloccati all'estero dopo che il coronavirus ha bloccato i viaggi internazionali. Sabato si sono registrati sette nuovi casi di contagio da Covid-19, tutti provenienti dall'estero, portando il totale degli infetti a 1.111. (Res)