Trasporto aereo: Gallego (Iberia), tutte compagnie più piccole e con costi fissi ridotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli aiuti per consentire alle compagnie aeree, Gallego ha sottolineato che le aziende con una buona gestione hanno bisogno di una "iniezione di ossigeno", ma quelle che "non avevano fatto il loro dovere" ed erano già "prive di futuro" vengono salvate "con aiuti difficilmente giustificabili, che possono distorcere la concorrenza e il mercato". Secondo l'Ad, il blocco al traffico aereo per limitare la diffusione dei contagi è stata una decisione giusta per proteggere la salute di tutti, ma ora "dobbiamo fare meglio e più coordinati è nella riaperture" che devono avvenire per "aree geografiche perché non siamo tutti nello stesso stato, ma con una coerenza tale da non far impazzire il cliente e da trasmettere sicurezza". In merito all'approvazione del reddito minimo di base da parte del governo spagnolo, Gallego ha affermato che si tratta di una misura "logica" per aiutare le persone che hanno meno risorse, ma che, allo stesso tempo, non può essere "eterna" in quanto i sussidi permanenti storicamente non si sono dimostrati utili "per modernizzare un paese o per sviluppare la sua forza lavoro". (Spm)