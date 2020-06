Teatro: Franceschini, da Escobar direzione eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piccolo Teatro di Milano è "un'eccellenza italiana, un punto di riferimento della produzione teatrale europea, una realtà vivace e molto attenta alle nuove generazioni che negli anni ha saputo accentuare la propria dimensione internazionale e interdisciplinare". Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commenta così la lettera di dimissioni di Sergio Escobar da direttore della Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa a partire dal 31 luglio. "Tutto questo è stato possibile grazie al sapiente lavoro di Sergio Escobar che lo ha guidato con passione e autorevolezza negli ultimi ventidue anni ottenendo risultati importanti dal punto di vista artistico, di pubblico ed economico - sottolinea Franceschini - . Grazie al suo impegno, il Teatro ha visto una costante crescita, ha formato centinaia di nuovi artisti ed è divenuto un punto di riferimento per l'intera società realizzando quell'obiettivo di 'teatro come servizio pubblico' che i fondatori avevano immaginato nell'immediato dopoguerra per il Piccolo. Ringrazio Sergio Escobar per l'importante lavoro fatto in questi anni". (segue) (Com)