Teatro: Franceschini, da Escobar direzione eccellente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quasi ventidue anni - scrive Escobar - dalla morte di Giorgio Strehler, ho avuto l'onore di dirigere il Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, avendo al mio fianco grandi Artisti, grandi Registi, per quindici anni Luca Ronconi che volli come Direttore Artistico dall'inizio del mio mandato, sino alla sua morte. Moltissimi i giovani attori anche formatisi nella nostra Scuola, sotto la guida di grandi maestri, moltissimi gli artisti internazionali che hanno scelto l'eccellenza, costruita nella storia e nel fare quotidiano del palcoscenico del Piccolo, di firmare regie, spesso per la prima volta con attori italiani, che hanno segnato un nuovo, rinnovato, posizionamento del Teatro. Radicato a Milano ed affermatosi in Europa e nel mondo". (segue) (Com)