Teatro: Franceschini, da Escobar direzione eccellente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri, non solo di botteghino, ma di significativa creazione di nuovo pubblico (circa 300 mila spettatori a stagione, con quasi la metà degli spettatori con meno di 26 anni, con oltre 24.000 abbonati) non segnano solo un traguardo che ha trovato risonanza sui media anche internazionali (divenuto famoso il titolo di un quotidiano sportivo: 'Il Piccolo ha più abbonati del Milan!') - continua Escobar -. Sono risultati che reinterpretano profondamente la funzione del primo teatro pubblico, nato nell'immediato dopoguerra". (segue) (Com)