Milano: truffa a una coppia di anziani, si finge poliziotto e ruba denaro e gioielli

- Si finge poliziotto per mettere a segno il suo furto in abitazione ai danni di una coppia di anziani. È successo ieri poco prima delle quattro di pomeriggio in piazza Pompeo Castelli a Milano quando i due ottantenni sono stati avvicinati all'esterno del portone di casa da un uomo che si è detto essere delle forze dell'ordine, spiegando che era stato arrestato un cittadino marocchino dentro lo stabile e che il complice probabilmente si trovava all'interno del loro appartamento. I due anziani sono entrati con il finto poliziotto in casa e hanno seguito l'indicazione di raccogliere tutto il denaro e i gioielli in un sacchetto per poter rilevare alcune impronte che potevano esserci. I due 80enni, in un momento di distrazione, si sono affacciati al balcone e il ladro è scomparso con il sacchetto preparato poco prima.(Rem)