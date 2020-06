Messico: coronavirus, superati i 210 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie messicane hanno confermato 4.410 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 212.802. I nuovi decessi sono 595 e fanno salire il numero complessivo delle morti legate al virus a 26.381. Ieri la deputata Josefina Salazar Baez, del Partito azione nazionale (Pan), ha annunciato la sua positività al virus, facendo salire a sette il numero dei parlamentari contagiati. Il Messico è per numero di contagi il quattordicesimo paese al mondo, il quarto in America latina. Per numero di decessi è il secondo nella regione, dopo il Brasile. (Mec)