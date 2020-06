Coronavirus: sindaco Fiumicino, fermi a 8 i positivi legati al bistrot su 1.100 tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in un post su Facebook scrive: "Sono oltre 1.100 i tamponi eseguiti ad oggi dal drive-in di Casal Bernocchi sulle persone collegate al caso del dipendente del bistrot di Fiumicino risultato positivo al coronavirus. Per qualche ora, tra questa notte e stamattina, si è pensato che il numero potesse salire a 10 perché sul primo test eseguito su due persone, il dispositivo che li analizza aveva dato esito di 'possibile positivo'. A quel punto, come da protocollo, le due persone, altri membri dello staff di Indispensa, sono stati sottoposti ad ulteriori due tamponi di verifica per ognuno. Entrambi questi nuovi test hanno dato esito negativo". "Quindi, al momento - aggiunge Montino - su 1.100 tamponi eseguiti rimangono 8 le persone positive. Il drive-in di Casal Bernocchi sta lavorando ininterrottamente da 48 ore, notte e giorno. Questa mattina alle 5 c'erano ben 32 macchine in fila per il tampone. Un lavoro molto serio, capillare e instancabile per il quale voglio ringraziare, a nome di tutta la città, le operatrici e gli operatori della Asl Rm3, il commissario straordinario dottor Quintavalle e la direttrice sanitaria dottoressa Amato". (segue) (Rer)