Coronavirus: sindaco Fiumicino, fermi a 8 i positivi legati al bistrot su 1.100 tamponi effettuati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è grazie all'intervento tempestivo e immediato dell'assessore alla Salute della Regione, Alessio d'Amato, in coordinamento con il Comune, prosegue Montino, "se siamo riusciti a contenere il possibile focolaio impedendo che il contagio si allargasse a macchia d'olio". Il Comune, spiega "è in costante contatto con l'assessorato regionale e la Asl Rm3 per monitorare la situazione. Intanto il drive-in della Asl rimane aperto anche oggi fino alle 20 e, comunque, fino a quando non saranno eseguiti i tamponi a tutte le persone presenti. Ribadisco l'appello ai gestori di locali e strutture ricettive di ogni genere a tenere puntigliosamente il registro dei clienti per facilitare, in casi del genere, un intervento efficace e immediato". (Rer)