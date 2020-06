Milano: rapina in farmacia, rubati prodotti per quasi mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in farmacia ieri mattina alle 11.30 in via Ronchi a Milano, zona Lambrate. Agli agenti arrivati sul posto dopo il furto, una delle dipendenti della farmacia ha dichiarato che, poco prima, nel negozio erano entrate due donne sudamericane che avevano messo dentro una borsa diversi prodotti, per un valore totale di 980 euro. Le due ladre hanno tentato di allontanarsi ma la farmacista è riuscita a bloccare una delle due. Dopo una breve colluttazione la ladra è comunque riuscita a divincolarsi e scappare.(Rem)