Repubblica Ceca: ministro Sanità, forte aumento dei casi di Covid-19 nell'est del paese

- Il numero di casi di coronavirus registrati nella Repubblica Ceca nelle ultime 24 ore è salito a 260, ovvero il numero più alto dallo scorso 8 aprile. Lo ha detto il ministro della Sanità di Praga, Adam Vojtech, parlando all'emittente televisiva "Prima" e precisando che l'aumento è da imputare ad alcuni focolai concentrati in una regione mineraria della parte orientale del paese. Il dato dei contagi diffuso oggi è di molto superiore a quello dei giorni scorsi, quando era inferiore alle 100 unità. Il totale dei contagi in Repubblica Ceca è salito a 11.298 dall'inizio della pandemia. "Stiamo portando avanti una campagna di test di massa nelle regioni più colpite", ha spiegato Vojtech. Il ministro ha indicato che per questo, mentre in tutto il paese le restrizioni sono state da poco tolte, nella regione della Karvina adesso ci sarà un nuovo limite nel numero delle persone che possono riunirsi. (Vap)