Fase 3: Gelmini, FI non vota a scatola chiusa nuovo scostamento bilancio (2)

- "Purtroppo l'Italia ha un indebitamento gigantesco - ha proseguito Gelmini -. Il tema non è il Mes, la questione di fondo è capire se i due scostamenti di bilancio che noi abbiamo votato non per dare una mano al governo Conte, ma all'Italia - parliamo di 80miliardi di euro -, servono per dare liquidità alle imprese, per salvare i posti di lavoro, per pagare la cassa integrazione, oppure se queste risorse servono ai 5 Stelle per i monopattini e per delle piccole marchette che non servono al Paese. Diamo un avviso all'esecutivo: Forza Italia non è disponibile a votare a scatola chiusa il terzo scostamento di bilancio. O il governo ci dice per cosa servono queste risorse o altrimenti l'indebitamento ulteriore del Paese se lo vota solo la maggioranza. Così non si può più andare avanti". (Rin)