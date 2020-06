Coronavirus: Fontana, congratulazioni a Mattia per il diploma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si congratula con Mattia, il 18enne ammalatosi di Coronavirus che prima del suo ricovero aveva scritto in un messaggio alla madre "Tranquilla, non ti lascio sola": "Mattia supera anche la sfida della maturità, l'esame è andato bene - ha detto il governatore lombardo - Congratulazioni e un saluto a tutti i ragazzi che hanno già superato l'esame, quali che siano le vostre scelte, salutiamo le scuole superiori e benvenuti in questa nuova fase della vostra vita". (Com)