Libia: portavoce forze Gna, è un dovere liberare Sirte, Jufra e i campi petroliferi

- E' diventato urgente liberare Sirte, Jufra e i campi petroliferi dall'influenza dei mercenari del gruppo russo Wagner e delle forze alleate con l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar. Lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa il portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Mohamed Qanunu. L'ufficiale ha sottolineato che la liberazione delle due località e dei campi petroliferi è un imperativo, sia attraverso mezzi pacifici che attraverso le armi. Qanunu ha parlato anche della "responsabilità dei paesi arabi e stranieri che hanno sostenuto i mercenari e hanno contribuito a facilitarne l'ingresso. Oggi stanno cercando di proteggerli rendendo la loro presenza in Libia una linea rossa". Il riferimento è alle dichiarazioni del capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, che nelle settimane scorse ha definito Sirte e Jurfa una "linea rossa" in caso di intervento da parte del Gna e dei suoi sostenitori. Infine, Qanunu ha ribadito che è inaccettabile parlare di un cessate il fuoco in un momento in cui mercenari stranieri occupano Sirte e Jufra e controllano i giacimenti petroliferi libici. (Lit)