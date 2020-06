Spagna: premier Sanchez, i tentativi di far cadere il governo sono falliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è forte, hanno provato a buttarlo giù ma hanno fallito. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un'intervista concessa al quotidiano "La Vanguardia". Sanchez ha sottolineato che i mesi passati sono stati "inediti" nella storia della Spagna e hanno presentato innumerevoli difficoltà per i cittadini e per le istituzioni: "Il momento più difficile è stato lo scorso 14 marzo quando ho convocato il Consiglio dei ministri per far approvare lo stato d'emergenza", ha dichiarato il premier "in quanto comportava una serie di esigenze inedite per la democrazia spagnola". Sanchez ha quindi difeso la risposta del governo spagnolo alla crisi sanitaria, evidenziando che i tentativi dell'opposizione di far cadere il governo sono falliti "e la coalizione di governo si è consolidata". "La cosa più importante è che l'accordo di governo (di governo) tra Psoe (Partito socialista e operaio spagnolo) e Unidad Podemos non è messo in dubbio", ha osservato Sanchez secondo cui alcuni punti centrali di questa intesa, come la transizione digitale ed ecologica o il reddito minimo, "sono ora più forti che mai".(Spm)