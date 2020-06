Usa: sparatoria a Louisville, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in una sparatoria registrata ieri sera a Louisville, nel Kentucky. L'episodio è avvenuto a Jefferson Square Park, diventato centro delle proteste per l’uccisione di una donna nera da parte della polizia mentre si trovava nella sua abitazione lo scorso marzo. "Verso le 21:00 sono stati uditi degli spari a Jefferson Square Park. Ci è stato riferito che agenti sul posto stavano effettuando operazioni salvavita su un uomo che alla fine è deceduto. Poco tempo dopo, abbiamo ricevuto la notizia di un'altra vittima di sparatorie nella Hall of Justice. Quella persona è stata portata all'ospedale universitario con lesioni non mortali", si legge nella nota, pubblicata su Facebook dalla polizia cittadina. Gli investigatori, prosegue la nota, “sono al lavoro per identificare i responsabili dell’accaduto”. Il sindaco di Louisville, Greg Fischer, si è detto "profondamente rattristato". “E’ una tragedia che quest’area di protesta pacifica si sia ora trasformata in una scena del crimine”, ha scritto sul suo account twitter. (Nys)