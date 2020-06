Turismo: Egitto, “Nova” segue la riapertura di siti archeologi e turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del fine settimana “Agenzia Nova” ha partecipato alla riapertura di siti archeologici e turistici ad Alessandria, Matrouh e Alamein, alla presenza del ministro del Turismo egiziano, Khaled al Anani. A causa della pandemia da nuovo coronavirus, infatti, il settore turistico del paese nordafricano si è fermato e sta cercando di ripartire con i visitatori interni. La pandemia sanitaria ha provocato ingenti perdite al settore turistico a livello mondiale. A tal proposito, Al Anani ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che “nessun paese al mondo può prevedere le entrate del settore turistico per i prossimi sei mesi”. In particolare, ha chiarito il ministro, “studi di settore internazionali hanno rivelato che i migliori mercati turistici al mondo saranno colpiti dagli effetti della pandemia dal 30 al 70 per cento, rispetto al 2019”. (segue) (Cae)