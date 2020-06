Scuola: a Milano 500 mila euro per progetti su arredi innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha stanziato, attraverso una delibera di giunta, 500mila euro per finanziare i progetti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che puntano a disegnare nuovi ambienti per la didattica. L'amministrazione, nelle scorse settimane, ha sottoscritto e approvato il Manifesto di Milano che, insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Indire e Assodidattica, si pone l'obiettivo di dare attuazione ai percorsi di innovazione che si sostanziano in allestimenti di nuovi spazi educativi che aderiscono a progetti pedagogici mirati. Attraverso queste risorse, il supporto all'innovazione si fa concreto e dimostra di tener conto del fatto che le sperimentazioni educative non possono prescindere, anzi devono partire, dalla rivoluzione degli spazi scolastici che non possono più essere intesi in maniera tradizionale. A Milano è attivo, proprio a questo scopo, un Tavolo tra i rappresentanti di diversi soggetti istituzionali per promuovere e sostenere la sfida al cambiamento degli ambienti di apprendimento, anche perché l'emergenza Covid-19 ha accelerato la necessità di ripensare spazi e metodi della didattica anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. (segue) (Com)