Trasporto aereo: Spagna, Iberia annuncia ridimensionamento proporzionato alla domanda

- La compagnia aerea spagnola Iberia ridurrà la sua flotta oltre che il numero e la frequenza delle destinazioni a causa della pandemia del Covid-19. Lo ha confermato, in un'intervista al quotidiano "El Pais", l'amministratore delegato di Iberia Luis Gallego. L'Ad ha aggiunto che la compagnia aerea, a causa della domanda dei voli che non torna a livelli normali, sarà costretta a chiedere l'estensione della casa integrazione straordinaria prevista dal governo di Madrid (Erte) per i suoi lavoratori fino a dicembre. "Iberia sarà più piccola, ma continueremo ad esistere", ha dichiarato Gallego sottolineando che non tutte le compagnie aeree in questa fase sono in grado di affermarlo. Secondo Gallego, le nuove dimensioni di Iberia saranno "adattate alla domanda" ridotta: "Avremo meno aerei, meno voli e minori destinazioni". La compagnia aerea spagnola, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, dovrebbe ritirare dalla sua flotta 17 Airbus. La domanda dell'industria dell'aviazione, secondo Gallego, non tornerà ai livelli pre Covid-19 se non nel 2023-2024 per cui sono necessarie queste operazioni di ridimensionamento. (segue) (Spm)