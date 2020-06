Trasporto aereo: Spagna, Iberia annuncia ridimensionamento proporzionato alla domanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la compagnia aerea spagnola Iberia, a causa della pandemia del coronavirus, si prospettano tempi molto duri con perdite di 200 milioni di euro al mese che hanno costretto i vertici aziendali a bloccare o posticipare importanti investimenti. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Gallego ha già comunicato ad Aeroporti spagnoli e navigazione aerea (Aena) di voler lasciare entro un anno lo storico hangar 3 dell'aeroporto di Madrid Barajas, la rinuncia al noleggio dei modelli A319 e dell'A320 e l'acquisto dei nuovi A350 e 320neo. La flotta complessiva di Iberia potrebbe scendere nei prossimi mesi dagli attuali 144 a meno di 100 aerei. Iberia e il resto del settore sono ancora in attesa di un piano di aiuti di Stato che combini esenzioni tariffarie, iniezioni di liquidità e qualche allentamento fiscale. L'Ad Gallego ha spiegato che l'azienda sta analizzando l'impatto economico dei nuovi contributi previdenziali previsti dalla cassa integrazione straordinaria (Erte) prorogata fino al 30 settembre prossimo, anche se le compagnie aeree hanno già chiesto al governo spagnolo un'ulteriore estensione almeno fino a marzo 2021. "Avrei voluto concludere la mia tappa in modo diverso, crescendo e generando opportunità come abbiamo fatto finora", ha commentato Gallego che a settembre diventerà il nuovo amministratore delegato di Iag, la holding multinazionale anglo-spagnola nata dalla fusione di British Airways e Iberia. (Spm)