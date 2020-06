© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di crisi covid-19 della Regione Lazio,comunica che "nella Asl Roma 6 oggi si registrano 7 nuovi casi positivi tutti riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea. In corso l'indagine epidemiologica e il contact tracing". (Com)