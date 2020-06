Roma: sgomberato palazzo occupato a Tor Tre Teste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sgomberato nella notte l'edificio abbandonato tra via Berio e via Davide Campari, nel quartiere Tor Tre Teste, occupato ieri mattina da un gruppo di circa dieci persone che saliti sul tetto chiedevano un alloggio popolare. A dare l'allarme dell'occupazione alcuni residenti. Lo sgombero è stato eseguito dalle forze dell'ordine che poi per tutta la notte hanno mantenuto un presidio di sicurezza per evitare ulteriori tentativi di occupazione. (Rer)