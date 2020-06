© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio ieri sera in un appartamento al quinto piano di un stabile via Annio Felice, zona Tor Marancia, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco impegnati a domare il rogo e gli agenti della polizia di Stato. L'appartamento è stato completamento distrutto dalle fiamme. L'uomo che era all'interno, è stato soccorso e trasportato in ospedale in stato di shock. (Rer)