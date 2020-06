M5s: riparte il giro d'Italia virtuale, domani in Emilia e Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giro d'Italia virtuale del Movimento 5 Stelle non si ferma. "Domani sera saremo in altre due regioni italiane - si legge in un post sul Blog delle Stelle -: Umbria ed Emilia Romagna per la quinta tappa di un percorso cominciato a metà giugno e che ci accompagnerà fino ad agosto. Saremo nelle piazze virtuali della Penisola per raccontare e informare i cittadini con i nostri portavoce nelle istituzioni nazionali e nei territori su quanto abbiamo realizzato per mettere in sicurezza il Paese e aiutare l'Italia a ripartire, in questa fase complessa dopo mesi difficilissimi". (segue) (Rin)