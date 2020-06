M5s: riparte il giro d'Italia virtuale, domani in Emilia e Umbria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Umbria e l'Emilia Romagna – si legge ancora - con le loro eccellenze enogastronomiche e bellezze paesaggistiche e artistiche sono una delle mete che turisti e viaggiatori scelgono ogni anno. Ma proprio il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, per via delle restrizioni su viaggi e spostamenti, decisi per contenerla". "Di questo e tanto altro, a partire proprio dalle misure per rimettere in moto l'Italia, di quanto abbiamo fatto al governo, con i provvedimenti approvati a marzo, aprile e maggio, ma anche delle proposte dei territori e dei progetti futuri – conclude il M5s - parleremo domani sera, dalle 20.30, nella quinta puntata del nostro giro d'Italia condotta da Paola Taverna e Danilo Toninelli". (Rin)