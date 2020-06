Ue: Gelmini, risorse Mes vanno usate, maggioranza divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agenda", su SkyTg24, ha messo in evidenza le divisioni della maggioranza di governo sull'uso dei fondi europei. "Noi non abbiamo lesinato critiche all'Europa, l'Ue sul tema del Covid si è mossa in ritardo, ma si è mossa - ha ricordato -. Sono state assunte delle decisioni importanti. Non solo il Mes, abbiamo il Recovery Fund, i fondi Sure, le risorse della Banca europei per gli investimenti e il bazooka della Bce. Forza Italia ha un approccio pragmatico: se le risorse del Mes ci sono, sono convenienti e senza condizioni, è un peccato non usarle". (segue) (Rin)