Roma: Gasparri, Aci boccia le strade romane e sbugiarda Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aci boccia la condizione delle strade romane. "Troppi incidenti collegati con buche - dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale - che diventano velocemente crateri e le radici degli alberi che sollevano pericolosamente l'asfalto. I proclami da lockdown sbandierati dalla Raggi a favore di telecamere e amplificati via social sono puntualmente smentiti. La fotografia della città presenta condizioni mai viste prime e non ci sono segnali di ripresa. Manca la programmazione di interventi risolutivi. Quello delle strade di Roma è un aspetto critico che tocca da vicino tutta la comunità: manto stradale deteriorato, troppi fondi spesi nel corso degli anni per riparazioni che sono durate l'arco di poche settimane". "E pensare che dalla maggioranza capitolina - aggiunge Gasparri - qualcuno ha avuto l'ardire di dichiarare che le strade di Roma avevano raggiunto un livello di sicurezza e manutenzione che nemmeno ai tempi di Giulio Cesare. Una dichiarazione che ha suscitato tanta ilarità e rabbia da parte di chi quelle strade ogni giorno le percorre. Ma Roma non è un teatro per commedianti. Roma ha bisogno urgente di una guida sicura. La Raggi compia un atto di dignità: si dimetta e poi si ricandidi. Verifichiamo quanto i romani hanno apprezzato la sua gestione", conclude l'esponente FI. (Com)