Monza: si registra in un albergo a Caponago, era ricercato dalla Germania per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era registrato in una struttura alberghiera a Caponago, in provincia di Monza Brianza, ma su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo per reati contro la fiducia pubblica, come frode, falsificazione e contraffazione, emesso dalla Germania, per una pena di 15 anni da scontare. È finita alle 4.05 di questa mattina, la fuga del trentenne francese Khelil Freddy grazie al software "Alert Alloggiati", che consente alla Polizia di rintracciare persone ricercate quando si registrano presso delle strutture ricettive. Al momento l'uomo è stato associato alla casa circondariale di Monza. (Rem)