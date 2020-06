Milano: tre arresti per spaccio di shaboo e cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente la seconda pattuglia del Nucleo, che si era fermata presso l'hotel ad Affori, ha perquisito prima la donna che aveva ricevuto le banconote e poi la stanza in cui era registrata, dove sono stati rinvenuti 2.200 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. La donna è indagata in stato di libertà. È stato arrestato il 25 giugno per spaccio di cocaina, invece, G.C., un uomo italiano di 44 anni. L'intervento è nato da una segnalazione di una Citroen C3 in cui era stata vista spacciare in zona Ca' Granda una coppia che, probabilmente, era anche in possesso di un'arma da fuoco. Individuata l'auto, su cui erano saliti prima l'uomo e poi una donna italiana di 23 anni (R.M.), gli agenti del Nucleo Contrasto Stupefacenti l'hanno seguita, potendo constatare così diverse soste in palazzi della zona, con l'uomo che restava sempre in auto e la donna che scendeva, entrava in un portone e ne riusciva poco dopo. Dalla perquisizione nell'appartamento dell'uomo, eseguita con l'ausilio dell'Unità Cinofila, sono stati rinvenuti otto involucri di cocaina del peso totale di 8,5 grammi, nascosti in una scatola di medicinali, oltre a un bilancino di precisione. La perquisizione all'indirizzo di residenza della donna, indagata in stato di libertà, ha dato invece esito negativo. (Com)