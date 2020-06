Trasporto aereo: Gallego (Iberia), tutte compagnie più piccole e con costi fissi ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus renderà tutte le compagnie aeree "più piccole" e per sopravvivere avranno bisogno di "ridurre i costi fissi" ed, in particolare, la flotta. Lo ha affermato oggi l'amministratore delegato della compagnia aere spagnola Iberia, Luis Gallego, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", spiegando che la sua azienda ritirerà il modello A340-600 da quelli in dotazione insieme all'adeguamento dei "costi del personale", un'altra importante voce tra i costi fissi. Gallego ha evidenziato la necessità di rilanciare un'azienda "sostenibile" in grado di generare gli utili sufficienti per pagare i 750 milioni di euro che Iberia ha dovuto chiedere alle banche con la garanzia statale (Ico) per superare la fase più acuta della crisi che ha provocato circa 200 milioni di euro di perdite al mese. Per il momento, in tutto il settore regna grande incertezza, ma secondo il presidente della compagnia di bandiera spagnola "i clienti stanno guadagnando fiducia" e sono in grado di "adattarsi ai cambiamenti", come avvenuto, ad esempio, dopo gli attacchi alle Torri Gemelle del 2001 che hanno introdotto nuovi e più accurati controlli di sicurezza. (segue) (Spm)