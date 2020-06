Russia: coronavirus, numero delle vittime sopra quota 9 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati 6.791 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in linea con la tendenza media degli ultimi tre giorni. E' quanto annunciato dal Centro russo di risposta all'emergenza nel suo bollettino quotidiano. Sono 83 le regioni della Russia nelle quali sono stati confermati nuovi casi di contagio. Nel 32,4 per cento di casi si tratta di persone asintomatiche. I casi totali in Russia hanno superato quota 634 mila in 85 regioni del paese. Nella capitale Mosca i nuovi casi sono 717. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 104, in calo rispetto ai 188 di ieri, che portano il totale delle morti legate al Covid-19 sopra quota 9 mila. (Rum)