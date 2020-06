Siria: Ong, sei combattenti uccisi in raid vicino al confine con l'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di sei combattenti uccisi il bilancio di un raid contro obiettivi iraniani avvenuto nel villaggio di Al Abbas, nella regione di Al Bukamal, in prossimità del confine con l'Iraq. Lo ha reso noto l'Osservatorio per i diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra. La zona di confine tra Siria e Iraq è uno snodo di transito per le armi. Secondo l'Ong, quattro dei sei morti hanno nazionalità siriana. Inoltre, per l'Osservatorio i raid sarebbero stati compiuti dall'aviazione israeliana. Il governo di Gerusalemme non ha mai ammesso di aver compiuto raid in Siria, tuttavia gli esponenti dell'esecutivo ribadiscono che non permetteranno alle forze iraniane di stabilirsi in Siria. Il bombardamento è avvenuto poche ore dopo che i media semi-ufficiali iraniani hanno riferito che il capo del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, Esmail Ghaani, si è recato in visita presso le forze iraniane dislocate in Siria. (Res)