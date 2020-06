Lazio: "Piano per l'infanzia", pubblicato avviso per Terzo settore, investiti 3 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso da 3 milioni di euro per la selezione di progetti di outdoor education promossi dal terzo settore. Il bando rientra nell'ambito delle iniziative del "Piano per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" e prevede un contributo non superiore a 50mila euro per ciascuna domanda. "Un singolo Ente - si legge in una nota - può presentare fino a un massimo di due progetti (anche relativi a differenti fasce di età: 3-5 anni; 6-11 anni; 12-19 anni) come proponente o partner. Il bando è disponibile sul sito di Laziocrea, nella sezione 'Bandi e avvisi'. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18 del 13 luglio 2020 tramite Pec al seguente indirizzo: domandeoutdooredu.laziocrea@legalmail.it". "L'emergenza da Covid-19 – commenta l'assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli - ha limitato fortemente le opportunità ludiche, ricreative e di aggregazione sociale tra bambini e adolescenti. Con la sospensione di tutte le attività educative in presenza, inoltre, si è messo un freno al regolare sviluppo delle loro potenzialità. Con questo investimento, la Regione Lazio intende recuperare spazi e opportunità di crescita per la fascia d'età compresa tra i 3 e i 19 anni, tramite progetti educativi, anche sperimentali e innovativi, proposti da enti del terzo settore. Un intervento studiato, al tempo stesso, per valorizzare il supporto che il mondo dell'associazionismo continua a garantire in questa fase di ripresa". (segue) (Com)