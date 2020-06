Santa Marinella: calcestruzzo cade da cavalcavia in autostrada, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni elementi di calcestruzzo copriferro si sono staccati, questa mattina all'alba, dal cavalcavia di via Poggio Bellavista, finendo sulla autostrada A12, all'altezza di Santa Marinella. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche del caso che hanno evidenziato un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di più approfonditi esami, anche strumentali, da parte del Gestore, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al km 48,60. Il traffico veicolare è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata. (Rer)